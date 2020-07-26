- Mısır'da cips fabrikasında yangın - Son Dakika

- Mısır'da cips fabrikasında yangın

KAHİRE - Mısır'da cips fabrikasında yangın çıktı.

Mısır'ın Gize kentindeki 6 Ekim ilçesinde bulunan cips fabrikasında yangın çıktı. Sivil Koruma İdaresi Müdürü Tümgeneral Hesham Sadeq, yaptığı açıklamada fabrikanın hızlı bir şekilde tahliye edildiğini ifade ederken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı açıkladı. Sadeq, 30 itfaiye aracı ve 150 itfaiyecinin yangına müdahale ederek, söndürdüğünü aktardı. Tümgeneral, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.