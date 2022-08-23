Dört Arap ülkesinin liderleri Mısır'daki El-Alameyn Sarayı'nda buluştu

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün ve Bahreyn liderleri katıldı.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan haberde, Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Bessam Radi'nin dörtlü zirveye ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Sisi'nin ev sahipliğindeki zirve, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'nin katılımıyla gerçekleşti.

Mısır'ın kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan El-Alameyn şehrindeki yeni cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen zirveye ilişkin Radi, "El-Alameyn Zirvesi'nde kardeşlik ilişkileri ve iş birliğinin geliştirilmesi çeşitli yönleriyle ele alındı." bilgisini verdi.

Zirve kapsamında "güvenlik, barış, istikrar ve iş birliğini çeşitli düzeylerde geliştirmek adına" görüşmeler yapıldığını aktaran Radi, "Bölgesel ve uluslararası konuları ele alan liderler, fikir alışverişinde bulundu." ifadelerini kullandı.

Sözcü Radi, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ülkesindeki eylemler nedeniyle zirveye katılamadan Irak'a dönmek zorunda kaldığını belirtti.

Mısır'da üst düzey zirveler daha önce Kızıldeniz kıyısındaki Şarm eş-Şeyh'te düzenleniyordu. El-Alameyn'deki yeni saray ilk kez böyle bir zirveye sahne oldu.