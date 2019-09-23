Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 'yolsuzluk' suçlaması
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığına bağlı Merkezi Elektronik Haberleşme İdaresinde çalışan iki mühendisin "27 milyon cüneyhi zimmetlerine geçirdikleri" iddia edildi.
Cumhurbaşkanlığına bağlı Merkezi Elektronik Haberleşme İdaresinde çalışan iki mühendisin "27 milyon cüneyhi zimmetlerine geçirdikleri" iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:00
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