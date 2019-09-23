Son Dakika Haberleri: Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 'yolsuzluk' suçlaması
Son Dakika Ekonomi Haber

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 'yolsuzluk' suçlaması

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığına bağlı Merkezi Elektronik Haberleşme İdaresinde çalışan iki mühendisin "27 milyon cüneyhi zimmetlerine geçirdikleri" iddia edildi.

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 'yolsuzluk' suçlaması, System.String[]

Cumhurbaşkanlığına bağlı Merkezi Elektronik Haberleşme İdaresinde çalışan iki mühendisin "27 milyon cüneyhi zimmetlerine geçirdikleri" iddia edildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirerek tepki çeken hakimin, bir videosu ortaya çıktı "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:04:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına 'yolsuzluk' suçlaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]