Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre Yargıtay, 14 Ağustos 2013'te Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki darbe karşıtı göstericilerin dağıtılmasının ardından Minye ilinin El-Adve bölgesinde toplanarak "şiddet, vandalizm ve cinayete teşebbüs" ettikleri suçlamasıyla haklarında çeşitli mahkumiyet kararı verilen 52 sanığın yaptığı temyiz başvurularını reddetti.

Kaynak: AA

Minye, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mısır'da darbe karşıtlarından 52'sinin daha hapis cezası onandı - Son Dakika

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