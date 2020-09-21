Mısır?da darbeci Sisi karşıtı protesto: Görevi bırak
? Kötü yönetim ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle sokağa dökülen Mısırlılar, başkent Kahire'nin doğusundaki Süveyş kentinin Arab el-Mamel bölgesinde toplandı.
? Kötü yönetim ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle sokağa dökülen Mısırlılar, başkent Kahire
'nin doğusundaki Süveyş kentinin Arab el-Mamel bölgesinde toplandı. Protestocular Sisi aleyhinde düzenledikleri gösteride darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanını istifaya çağırdı.
Mısır'ın Süveyş kenti, darbe ile göreve gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösterilere tanıklık etti. Sokağa dökülen onlarca protestocu darbeci Sisi'yi istifaya çağırdı. Göstericiler, "Uyumam rahat etmem, düşsün Sisi düşsün? sloganları atarak, düzenlenmesi planlanan büyük protestolara işaret etti. Protestocular ?Korkmuyoruz, korkmuyoruz? şeklinde adeta rejime meydan okudu. Bazı bölgelerde güvenlik güçleri, kalabalığı dağıtmak amacıyla canlı mermi ve biber gazı kullandı.
- Mısır
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