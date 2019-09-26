Son Dakika Haberleri: Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda bin 900 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda bin 900 gözaltı

2 saat önce

Mısır'ın farklı şehirlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yönetimine karşı sokaklara çıktıkları iddiasıyla yaklaşık bin 900 kişi gözaltına alındı.

Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda bin 900 gözaltı, System.String[]

Mısır'ın farklı şehirlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yönetimine karşı sokaklara çıktıkları iddiasıyla yaklaşık bin 900 kişi gözaltına alındı.


Mısır'da önümüzdeki cuma günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenmesi beklenen gösterilerden önce geniş çaplı gözaltı operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla bin 900 kişi gözaltına alındı. Mısır güvenlik güçleri başkent Kahire ve ülkenin diğer illerindeki bazı vatandaşlarının evlerine baskınlar düzenledi. Güvenlik güçleri, baskınlar sırasında geçtiğimiz Cuma ve önümüzdeki Cuma Sisi'ye karşı yapılacak protestolara karıştıkları iddiasıyla aralarında akademisyen, öğretmen, siyasetçi ve esnafın olduğu bin 900 kişi gözaltına aldı.


Mısırlı Muhammed Ali'den sokağa çıkma çağrısı


İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi görevi bırakmadığı takdirde önümüzdeki cuma günü Mısır'da milyonluk gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan Ali, Sisi'nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak, devlet başkanını, sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, "Meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti. - KAHİRE

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emine Erdoğan BM'de Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini anlattı
İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin, hükümeti kurma görevini Netanyahu'ya verdi İsrail seçimlerinin lideri Gantz, Netanyahu'nun hükümetine katılmayı reddetti Fransız dergisi İmamoğlu röportajını "Benim zaferim bir uyarıdır" başlığıyla verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 13:04:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda bin 900 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]