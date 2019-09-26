Son Dakika Haberleri: Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda bin 900 gözaltı
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Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda bin 900 gözaltı

12 dakika önce

Mısır'ın farklı şehirlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yönetimine karşı sokaklara çıktıkları iddiasıyla yaklaşık bin 900 kişi gözaltına alındı.

Mısır'da darbeci Sisi karşıtı protestolarda bin 900 gözaltı, System.String[]

Mısır'ın farklı şehirlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yönetimine karşı sokaklara çıktıkları iddiasıyla yaklaşık bin 900 kişi gözaltına alındı.

Mısır'da önümüzdeki cuma günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenmesi beklenen gösterilerden önce geniş çaplı gözaltı operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonla bin 900 kişi gözaltına alındı. Mısır güvenlik güçleri başkent Kahire ve ülkenin diğer illerindeki bazı vatandaşlarının evlerine baskınlar düzenledi. Güvenlik güçleri, baskınlar sırasında geçtiğimiz Cuma ve önümüzdeki Cuma Sisi'ye karşı yapılacak protestolara karıştıkları iddiasıyla aralarında akademisyen, öğretmen, siyasetçi ve esnafın olduğu bin 900 kişi gözaltına aldı.

MISIRLI MUHAMMED ALİ'DEN SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI

İspanya'da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, Cumhurbaşkanı Sisi görevi bırakmadığı takdirde önümüzdeki cuma günü Mısır'da milyonluk gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Sisi'yi yolsuzlukla suçlayan Ali, Sisi'nin lüks içinde yaşadığı videoları paylaşarak, devlet başkanını, sefalet içinde yaşayan halkın parasını harcamakla suçlamıştı. 15 Eylül'de sosyal medya üzerinden "Yeter Sisi" etiketi altında toplanan Mısırlılar, "Meydanlara tekrar döneceğiz" mesajı vermişti.

(İHA)

Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:00 Kaynak: İHA
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