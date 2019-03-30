Son Dakika Haberleri: Mısır'da Deaş Üyelerine Müebbet Hapis Cezası

Mısır'da Deaş Üyelerine Müebbet Hapis Cezası

36 dakika önce

KAHİRE (AA) – Mısır'da terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla yargılanan 30 sanıktan 18'i müebbet (25 yıl) hapisle cezalandırıldı.

Mısır'da Deaş Üyelerine Müebbet Hapis Cezası, System.String[]
KAHİRE (AA) – Mısır'da terör örgütü DEAŞ üyesi olmakla yargılanan 30 sanıktan 18'i müebbet (25 yıl) hapisle cezalandırıldı.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kahire Olağanüstü Devlet Güvenlik Ceza Mahkemesi, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılanan 30 sanıktan 18'i hakkında müebbet, 8'i hakkında 15, 4'ü hakkında ise 10'ar yıl hapis cezası verdi.

Savcılık sanıkları Mısır'ın farklı şehirlerinde DEAŞ'a üye olarak faaliyetler yapmak ve 2015 ile 2018 yılları arasında İskenderiye kentinde bir karargah oluşturmakla suçlamıştı.

Mısır yasalarına göre Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafından verilen kararlara itiraz edilemiyor ve karar Temyiz Mahkemesi'ne götürülemiyor.

Başsavcı Nebil Sadık, 18 Mart 2018'de 30 sanığın dosyasını yargılanmaları için Olağanüstü Devlet Güvenlik Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Sanıkların avukatı Halid el-Masri, suçlamaları reddettiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:27 Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel
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