Mısır'da devlet adamlarına ev sahipliği yapan tarihi yapı: Selahaddin Eyyubi Kalesi - Son Dakika
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Mısır'da devlet adamlarına ev sahipliği yapan tarihi yapı: Selahaddin Eyyubi Kalesi

08.06.2022 14:59
Mısır'da devlet adamlarına ev sahipliği yapan tarihi yapı: Selahaddin Eyyubi Kalesi

Mısır'ın başkenti Kahire'de tüm şehre hakim bir tepe üzerine kurulu tarihi Selahaddin Eyyubi Kalesi, yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle ülkede hüküm süren pek çok devlet adamına ev sahipliği yapan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Mısır'ın başkenti Kahire'de tüm şehre hakim bir tepe üzerine kurulu tarihi Selahaddin Eyyubi Kalesi, yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle ülkede hüküm süren pek çok devlet adamına ev sahipliği yapan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Ülkede 19. yüzyıla kadar Eyyubiler, Memlükler ve Osmanlılar döneminde devlet adamlarına ev sahipliği yapan Selahaddin Eyyubi Kalesi, içinde bulundurduğu tarihi camiler ve müzeler ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor.

Eyyubiler döneminde 1171 yılında Selahaddin Eyyubi'nin talimatıyla inşasına başlanan tarihi kale, konumu itibarıyla tüm Kahire'yi kuş bakışı görme imkanı sağlıyor.

Selahaddin Eyyubi Kalesi, stratejik bir konuma sahip

Selahaddin Eyyubi'nin vefatının ardından yapımı tamamlanamayan ve yarım kalan kale, 1207 yılında Sultan Kamil bin Adil döneminde bitirilerek hizmet vermeye başlıyor.

Tarihi yapı, sonrasında ise Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın dönemine kadar ülkenin yönetildiği merkez nokta olma özelliğini koruyor.

Tarihi kale Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camisi'ne de ev sahipliği yapıyor

Her köşesi tarihin farklı zamanlarından izler taşıyan Selahaddin Eyyubi Kalesi'nin içinde Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Er-Rifai ve Süleyman Paşa el-Hadim camileri de yer alıyor.

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camisi'nin yapımına 1830 yılında Mehmet Ali Paşa döneminde başlanıyor. Cami, 1848 yılında Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa döneminde açılıyor.

Kalenin içerisinde bulunan Er-Rifai Camisi, Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın validesi Sultan Huşyar'ın verdiği talimatla 1869'da yapılmaya başlanıyor, tamamlanması ise 1912'ye kadar sürüyor.

Kaledeki bir diğer eser ise Osmanlı'nın Mısır'da inşa ettiği ilk cami olarak bilinen Süleyman Paşa el-Hadim Camisi. Dönemin Mısır Valisi Süleyman Paşa el-Hadim tarafından inşa ettirilen cami 1528-1529 yıllarında İslam kültür ve medeniyetine kazandırılıyor.

Kale içinde 90 metre derinliğinde kuyu bulunuyor

Yüzlerce yıl öncesine, haçlı savaşlarından günümüze kadar birçok tarihi olaya tanıklık eden kalede, kuşatma altına alınması ihtimaline karşın zeminin sert taş ve kayalardan oluşmasına rağmen, 90 metre derinliğinde bir su kuyusu bulunuyor.

Kalede yaşayan üst düzey yetkililer ve askerlerin su ihtiyacının söz konusu kuyunun yanı sıra Nil Nehri'nden kaleye uzanan su kanalından (Mecra el-Uyun) temin edildiği belirtiliyor.

Turistlerin uğrak yeri

Kahire'deki Mukattam Tepesi'nde yer alan tarihi kale, tüm şehre hakim konumu itibarıyla da şehirde en çok ziyaret edilen yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

Selahaddin Eyyubi Kalesi, her gün yerli ve yabancı çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor.

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Kaynak: AA

Selahaddin Eyyubi, Mehmet Ali Paşa, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'da devlet adamlarına ev sahipliği yapan tarihi yapı: Selahaddin Eyyubi Kalesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da devlet adamlarına ev sahipliği yapan tarihi yapı: Selahaddin Eyyubi Kalesi - Son Dakika
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