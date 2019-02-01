Son Dakika Haberleri: Mısır'da "Devrim" Kampanyası Düzenleyen Aktivistlere Gözaltı

Mısır'da "Devrim" Kampanyası Düzenleyen Aktivistlere Gözaltı

1 saat önce

Mısır'da devrim kampanyası başlattıkları iddiasıyla 25 aktivist gözaltına alındı.

Mısır'da
Mısır'da devrim kampanyası başlattıkları iddiasıyla 25 aktivist gözaltına alındı.

Mısır'ın devlet gazetelerinden Ahram'ın haberine göre, Devlet Güvenlik Savcılığı liberal ve sol partiler tarafından 2017 yılında kurulan Sivil Demokratik Hareket'in Sözcüsü Yahya Hüseyin Abdulhadi ve diğer 24 kişi hakkında 15 gün gözaltı kararı verdi.

Savcılık sanıkları, "yasa dışı bir örgüte üye olmak, devlet kurumlarını işlevsiz hale getirmeye çalışmak, 25 Ocak Devrimi'nin 8. yılında şiddet ve anarşi çıkarmak için plan yapmak"la suçladı.

Mısır güvenlik yetkilileri, salı günü aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) üyelerinin de yer aldığı 54 kişinin gözaltına alındığını duyurmuş, söz konusu şahısların ocak ve şubat aylarında ülkeyi kaos ortamına sürüklemek için bir oluşum kurduğunu bildirmişti.

Mısır'da son dönemde liberal, sosyalist ve sol eğitimli gruplara mensup kişilerin de gözaltına alınması dikkati çekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:39 Kaynak: AA

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