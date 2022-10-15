Mısır'da dünya kadın çiftçiler günü

Mısır'ın Feyyum kentinde yaşayan Almaz Abu el-Saud, kocası öldüğünde en büyüğü 11 yaşında ve en küçüğü sadece 30 günlük olan 10 çocukla başlasa kaldı. Sahip olduğu 100 dönümlük çöl arazisini kendi elleriyle adeta bir yeşil vaha haline getirdi. Sulama ve hayvancılık için el pompalarıyla su çekti. Karpuz, domates, buğday, soğan, sarımsak, mısır ve diğer mahsulleri yetiştirerek çocuklarını büyüttü. Eğitime de önem veren el-Saud çocuklarının yarısını kolejden mezun etmeyi başardı. Şimdilerde 64 yaşına ulaşan çiftçi kadın hala büyük bir hevesle toprağını işlemeye devam ediyor.