Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü - Son Dakika

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Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü
6 saat önce
Mısır Silahlı Kuvvetleri, eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü, pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:20 Kaynak: AA
Mısır Silahlı Kuvvetleri, eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü, pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mısır Ordu Sözcülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.
Pilotun yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, uçağın düşüş sebebinin araştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada olayla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.
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