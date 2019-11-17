Son Dakika Haberleri: Mısır'da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Mısır'da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Mısır'da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Mısır'ın Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası'nda yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mısır'da elektrik direği devrildi: 4 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Mısır'ın Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası'nda yüksek gerilim hattı direğinin devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Mısır'ın Gize kenti yakınlarında Nil Nehri üzerindeki Al-Warraq Adası'nda yüksek gerilim hattı direği devrildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. - KAHİRE

Nil Nehri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:26 Kaynak: İHA
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