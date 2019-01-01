Son Dakika Haberleri: Mısır'da Erken Evlenenlerin Yüzde 40' Okuma Yazma Bilmiyor

Mısır'da Erken Evlenenlerin Yüzde 40' Okuma Yazma Bilmiyor

34 dakika önce

Mısır'da 18 yaşın altında evlenenlerin yaklaşık yüzde 40'ı okuma yazma bilmiyor.

Mısır'da Erken Evlenenlerin Yüzde 40' Okuma Yazma Bilmiyor, System.String[]
Mısır'da 18 yaşın altında evlenenlerin yaklaşık yüzde 40'ı okuma yazma bilmiyor.

Mısır istatistik kurumunun yayınladığı raporda, 2017 yılında yapılan istatistiklere göre, ülke genelinde 117 bin 220 kişinin 18 yaş altında evlendiği belirtildi.

Raporda, erken evlenenlerin yüzde 40'ının (yaklaşık 47 bin kişi) okuma yazma bilmediği kaydedildi.

Mısır'da erken evliliği engelleyen veya suç sayan bir yasa bulunmazken, evliliklerin 18 yaşını doldurmadan resmi kayıt altına alınması yasak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 08:15 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
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