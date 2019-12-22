Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Anan serbest bırakıldı - Son Dakika
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Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Anan serbest bırakıldı

6 saat önce

Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan serbest bırakıldı.

Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Anan serbest bırakıldı, System.String[]

Mısır'da eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan serbest bırakıldı.

Mısırlı milletvekili Mustafa Bekri, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, eski Genelkurmay Başkanının ailesiyle irtibata geçtiğini ve oğlundan Anan'ın serbest bırakıldığı ve şu an evinde olduğu bilgisini aldığını ifade etti.

Anan'ın ofis müdürü Mustafa eş-Şal ise "Evinize hoş geldiniz, geçmiş olsun." diyerek Anan'ın serbest bırakıldığını doğruladı.

Mısır makamlarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Sami Anan, Mısır'da mart 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını kamuoyuna açıkladıktan üç gün sonra gözaltına alınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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