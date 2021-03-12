Mısır'da eski milli futbolcu Ebu Terike'nin 2023 yılına kadar terör listesinde kalması kesinleşti - Son Dakika

Mısır'da eski milli futbolcu Ebu Terike'nin 2023 yılına kadar terör listesinde kalması kesinleşti

12.03.2021 06:09
Mısır'da eski milli futbolcu Ebu Terike'nin 2023 yılına kadar terör listesinde kalması kesinleşti, System.String[]

Mısır'da Yargıtay, eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin, 2023 yılına kadar terör listesine alınması kararını onayladı.

Mısır'da Yargıtay, eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'nin, 2023 yılına kadar terör listesine alınması kararını onayladı.

Mısır'da yayımlanan Eş-Şuruk gazetesinin haberine göre, Yargıtay, 2018 yılında Ceza Mahkemesinin, Ebu Terike ile Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 1528 kişinin, "5 yıllığına terör listesine alınması" kararına yapılan itiraza ilişkin hükmünü açıkladı.

Yargıtay, söz konusu kişilerin, 1 Mayıs 2023'e kadar terör listesine alınması kararını yerinde buldu.

Ebu Terike dışında haklarında hükmün kesinleştiği kişiler arasında, demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ve vefat eden eski Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Mehdi Akif'in oğulları ile yurt dışında bulunan İhvan yöneticilerinden Mahmud Hüseyin ve hapisteki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) Genel Sekreteri Muhammed el-Biltaci ile Rehberlik Konseyi Başkanlığına vekaleten atanan Mahmud İzzet de yer alıyor.

İhvan'a üye olmakla suçlanan ve terör listesine alınan Ebu Terike, yaklaşık dört yıldır yurt dışında yaşıyor.

Mısır kanunlarına göre, adı terör listesine eklenenlerin yurt dışına çıkışı veya ülkeye girişi yasaklanıyor. Arap dünyasının son dönemdeki en popüler futbolcuları arasında yer alan Ebu Terike'nin mal varlığına da daha önce "bazı terör eylemlerini finanse ettiği" iddiasıyla el koyulmuştu.

Yargıtay, Milli, Mısır, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da eski milli futbolcu Ebu Terike'nin 2023 yılına kadar terör listesinde kalması kesinleşti - Son Dakika


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