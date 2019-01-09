Son Dakika Haberleri: Mısır'da Eski Milli Futbolcu Ebu Terike'ye Destek Kampanyası

Mısır'da Eski Milli Futbolcu Ebu Terike'ye Destek Kampanyası

1 saat önce

Mısır'da terör listesine alınan eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'ye destek için geniş çaplı sosyal medya kampanyası başlatıldı.

Mısır'da Eski Milli Futbolcu Ebu Terike'ye Destek Kampanyası, System.String[]
Mısır'da terör listesine alınan eski milli futbolcu Muhammed Ebu Terike'ye destek için geniş çaplı sosyal medya kampanyası başlatıldı.

Mısırlı aktivistler, "Ebu Terike'ye af" etiketiyle sosyal medya hesaplarından ortak ve Twitter'da ilk sırada yer alan paylaşımlar yaptı.

Aktivistler, Ebu Terike'ye Cumhurbaşkanlığı tarafından af çıkarılması ve eski futbolcunun ülkesine dönmesi çağrısında bulundu.

Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) üye olmakla suçlanan ve terör listesine alınan Ebu Terike, yaklaşık iki yıldır yurt dışında yaşıyor.

Mısır kanunlarına göre, adı terör listesine eklenenlerin ülkeden çıkışı veya yurt dışında ise ülkeye girişi yasaklanıyor. Arap dünyasının son dönemdeki en popüler futbolcuları arasında yer alan Ebu Terike'nin mal varlığına da üç yıl önce "bazı terör eylemlerini finanse ettiği" iddiasıyla el konulmuştu.

Mısır'da terör örgütleri ve teröristlere ait mallara el konulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak 22 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
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