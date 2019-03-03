Son Dakika Haberleri: Mısır'da Eski Sayıştay Başkanı Cinina'ya Verilen Hapis Cezası Onandı

Mısır'da Eski Sayıştay Başkanı Cinina'ya Verilen Hapis Cezası Onandı

50 dakika önce

KAHİRE (AA) – Mısır'da Askeri İstinaf Mahkemesi, eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina hakkında Askeri Mahkeme tarafından verilen 5 yıl hapis cezasını onadı.

Mısır'da Eski Sayıştay Başkanı Cinina'ya Verilen Hapis Cezası Onandı, System.String[]
KAHİRE (AA) – Mısır'da Askeri İstinaf Mahkemesi, eski Sayıştay Başkanı Hişam Cinina hakkında Askeri Mahkeme tarafından verilen 5 yıl hapis cezasını onadı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Mısır Silahlı Kuvvetleri hakkında yalan haber yaymak" suçlamasıyla yargılanan ve 5 yıl hapse mahkum edilen Cinina'nın cezası, Askeri İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Cinina'nın Mısır askeri yasalarına göre bir üst mahkemeye daha başvurup karara itiraz etme hakkının bulunduğu bildirildi.

Mısır Askeri Mahkemesi 24 Nisan 2018 tarihinde Cinina hakkında 5 yıl hapis cezası vermişti.

25 Ocak Devrimi öncesinde Yargının Bağımsızlığı Hareketi'nin ileri gelen isimlerinden Hişam Cinina, Mısır'da seçimle işbaşına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından Sayıştay Başkanlığı görevine getirilmiş, devlet kurumlarındaki yolsuzluklarla ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı 2016 yılında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi tarafından görevden alınmıştı.

Mısır'daki 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde Genelkurmay Başkanı Sami Anan'ın ekibinde yer alan Cinina, Şubat 2018'de Mısır medyasına yaptığı açıklamada, Anan'ın elinde Mısır yöneticilerini zor durumda bırakacak belgeler olduğunu söylemiş ve ardından gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 07:32 Kaynak: AA

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