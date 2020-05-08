- Mısır'da fabrika yangını: 3 yaralı - Son Dakika

Mısır'ın başkenti Kahire 'nin güneybatısında yer alan 6 Ekim şehrinde bulunan sanayi bölgesindeki gıda üretim fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangında 3 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sivil Savunma Direktörü Tümgeneral Hani Saeed, yaptığı açıklamada 20 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildiğini aktarırken, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Saeed, yangının fabrikada bulunan yüksek yanıcı materyallerden çıktığını düşündüklerini dile getirirken, yangın hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KAHİRE - Mısır'da bir fabrikada çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi

Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım

Yazar Pucca, yanlış anlaşılmadan dolayı Ece Erken'e öfke kustu: Hayatımda gördüğüm en boş ve salak kişisin