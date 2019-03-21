Son Dakika Haberleri: Mısır'da Fabrikada Patlama: 10 Ölü

Mısır'da Fabrikada Patlama: 10 Ölü

55 dakika önce

KAHİRE (AA) – Mısır'ın kuzey doğusundaki Suveyş kentinde bir fabrikanın yakıt deposunun patlaması sonucunda 10 işçi hayatını kaybetti.

Mısır'da Fabrikada Patlama: 10 Ölü, System.String[]
KAHİRE (AA) – Mısır'ın kuzey doğusundaki Suveyş kentinde bir fabrikanın yakıt deposunun patlaması sonucunda 10 işçi hayatını kaybetti.

Mısır yerel basını, Suveyş kentinin Ayn es-Suhna bölgesinde bir fabrikanın yakıt deposunun test edilmesi esnasında patlama meydana geldiğini aktardı.

Patlamada 10 işçinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır 5 işçinin de yaralandığı aktarılan haberde, yaralanan işçilerin Suveyş devlet hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Kaza ile ilgili Mısır resmi makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:46 Kaynak: AA

İşçi, Mısır, Güncel
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