Son Dakika Haberleri: Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi
Son Dakika 3. Sayfa Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi - Son Dakika

Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi

6 saat önce

Mısır'ın Asuan kentinde kimya fabrikasından sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi.

Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi, System.String[]

Mısır'ın Asuan kentinde kimya fabrikasından sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi.


Mısır'ın Asuan kentinde bir kimya fabrikasından sızan gaz nedeniyle Hüseyin Mersal Teknik Ortaokulunda 70 öğrenci zehirlendi. Zehirlenen öğrenciler olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Asuan Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle okulun tahliye edildiği aktarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KAHİRE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:32 Kaynak: İHA
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