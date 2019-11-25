Son Dakika Haberleri: - Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi
Son Dakika Güncel - Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi - Son Dakika

- Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi

6 saat önce

- Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendiKAHİRE - Mısır'ın Asuan kentinde kimya fabrikasından sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi.

- Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi

KAHİRE - Mısır'ın Asuan kentinde kimya fabrikasından sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi.

Mısır'ın Asuan kentinde bir kimya fabrikasından sızan gaz nedeniyle Hüseyin Mersal Teknik Ortaokulunda 70 öğrenci zehirlendi. Zehirlenen öğrenciler olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Asuan Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olay nedeniyle okulun tahliye edildiği aktarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

- Mısır'da fabrikadan sızan gaz nedeniyle 70 öğrenci zehirlendi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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