Mısır'da Feci Kaza: 10 Ölü, 15 Yaralı
57 dakika önce
Mısır'ın İskenderiye kentinde iki minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Mısır
'ın İskenderiye kentinde iki minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Mısır'ın İskenderiye kentinde sahil yolunda iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi. Mısırlı yetkililerden alınan bilgilere göre tozlu hava nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı ve iki aracın birbirine çarptığı kaydedildi. Kazada yaralanan 15 kişinin Kafr Eddevvat Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:26 Kaynak: İHA
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