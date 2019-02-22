Son Dakika Haberleri: Mısır'da "Filistin Yerine İsrail'in Olduğu Harita" Haberlerine İnceleme

Mısır'da "Filistin Yerine İsrail'in Olduğu Harita" Haberlerine İnceleme

1 saat önce

Mısır Eğitim Bakanlığınca, okullarda dağıtılan tabletlerdeki haritada Filistin yerine İsrail'in adının yazdığı yönündeki haberlerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Mısır'da
Mısır Eğitim Bakanlığınca, okullarda dağıtılan tabletlerdeki haritada Filistin yerine İsrail'in adının yazdığı yönündeki haberlerin ardından konuyla ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'e konuşan Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Emine Hayri, lise birinci sınıf öğrencilerine verilen tabletlerdeki haritada Filistin yerine İsrail'in adının yazdığı yönünde yerel medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Hayri, "Harita konusunda yetkililerle iletişime geçilerek inceleme başlatıldı." ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde öğrencilerin haritada Filistin yerine İsrail'in adını gördüklerinde şaşırdıkları aktarıldı.

Mısır ile İsrail arasında 1979'da yapılan barış anlaşmasının ardından başlayan siyasi ve ekonomik ilişkilere halk ve sendikalar tarafından tepki gösteriliyor.

Mısır 2018-2019 eğitim yılında tabletli eğitime başlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:28 Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Mısır, Güncel
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