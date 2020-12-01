Mısır'da fotoğrafçı piramitlerin önünde çektiği fotoğraflar sonucu gözaltına alındı
01.12.2020 20:42
Mısır'da polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimi'nin fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı, 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.
Mısır'da polis, Zoser Piramidi önünde Mısırlı model Salma al-Shimi'nin fotoğraflarını çeken fotoğrafçıyı, 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı.
Mısır'da polis, Zoser Piramidi önünde Salma al-Shimi'nin fotoğraflarını çeken bir fotoğrafçıyı gözaltına aldı. Gözaltı sebebinin ise modelin şort ve omuzları açık bir elbise giymesi olduğu ifade edildi. Yerel medya, Mısır polisinin olaya dair inceleme başlattığını ve fotoğrafçının arkeolojik alana girmesine izin vermekten sorumlu çalışanı belirlemeye çalıştığını duyurdu.
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