Mısır'da Fransız mallarına boykot çağrısı yapan alim tutuklandı
05.11.2020 22:56
Mısır'da darbeci Abdulfettah es Sisi rejimi, Fransız mallarına boykot uygulanması yönünde çağrı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el Adevi'yi tutukladı.
Mısır'da darbeci Abdulfettah es Sisi rejimi, Fransız mallarına boykot uygulanması yönünde çağrı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el Adevi'yi tutukladı.
Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi yönetimi, Fransız mallarına boykot uygulanması yönünde çağrı yapan tanınmış İslam alimlerinden Mustafa el Adevi'yi tutukladı.Yerel medya, 66 yaşındaki alimin 4 Kasım günü evinde tutuklandığını aktardı. Mısır'ın tanınan din adamları arasında gösterilen Mustafa el Adevi'nin, geçtiğimiz günlerde Fransız mallarına boykot yapılması çağrısında bulunduğu için tutuklandığı belirtildi. Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması İslam dünyasında tepkilere yol açmıştı.
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