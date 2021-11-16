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Mısır'da galeride yangın: çok sayıda otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika

Mısır'da galeride yangın: çok sayıda otomobil alevlere teslim oldu

16.11.2021 22:39

Mısır'ın Dekahliye kentinde yer alan bir otomobil galerisinde çıkan yangın sonucu çok sayıda araç alevlere teslim oldu.

Mısır'ın Dekahliye kentinde yer alan bir otomobil galerisinde çıkan yangın sonucu çok sayıda araç alevlere teslim oldu.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Dekahliye kentinde yer alan bir otomobil galerisinde yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda otomobil alevlere teslim olurken, olay yerine gelen itfaiye ve sivil savunma ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını kontrol altına aldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi. Güvenlik güçleri ise, olay yerini güvenlik çemberine alırken, yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Mısır'da galeride yangın: çok sayıda otomobil alevlere teslim oldu
Mısır'da galeride yangın: çok sayıda otomobil alevlere teslim oldu
Mısır'da galeride yangın: çok sayıda otomobil alevlere teslim oldu
Mısır'da galeride yangın: çok sayıda otomobil alevlere teslim oldu

Otomobil, Tragger, Yangın, Mısır, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mısır'da galeride yangın: çok sayıda otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır'da galeride yangın: çok sayıda otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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