Son Dakika Haberleri: Mısır'da Gazeteciler Sendikası Başkanlığına Diya Raşvan Seçildi

Mısır'da Gazeteciler Sendikası Başkanlığına Diya Raşvan Seçildi

22 dakika önce

Mısır'da Gazeteciler Sendikasının yeni başkanı, Diya Raşvan oldu.

Mısır'da Gazeteciler Sendikası Başkanlığına Diya Raşvan Seçildi, System.String[]
Mısır'da Gazeteciler Sendikasının yeni başkanı, Diya Raşvan oldu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre, başkent Kahire'de yapılan Gazeteciler Sendikası Başkanlık seçimlerini izleyen Yargı Komitesi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Basın İlan Kurumu Başkanı Raşvan'ın, Gazeteciler Sendikasının yeni başkanı olduğu kaydedildi.

Raşvan, 11 adayın yarıştığı seçimde, en büyük rakibi Rıfat Reşad'ın elde ettiği bin 585 oya karşılık 2 bin 810 oy alarak başkanlığa hak kazandı.

Bu arada Gazeteciler Sendikası Genel Kurulu'nun, dün seçimlerden kısa süre önce toplanarak birtakım kararlar aldığı kaydedildi.

İşgal altındaki topraklar özgürlüğüne kavuşuncaya kadar siyonist oluşumla her türlü normalleştirmenin yasak olduğunu vurgulayan Genel Kurul'un, alınan eski kararlara uyulması tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Raşvan, 2013 ila 2015 yıllarında da Gazeteciler Sendikası Başkanı olarak görev yapmıştı.

Adaylık yarışına katılmayan eski Sendika Başkanı Muhsin Selame de Raşvan'a destek verdiğini açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:10 Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Güncel
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