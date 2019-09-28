Son Dakika Haberleri: Mısır'da gazetelerin dijitalleştirilmesi girişimi
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Mısır'da gazetelerin dijitalleştirilmesi girişimi

1 saat önce

Mısır'ın devlete ait ulusal gazetelerin yeniden yapılandırılması ve zararlarının önüne geçilmesi kapsamında "dijitalleştirilme" girişimi, kağıt baskıya kısıtlama getireceği ve bazı çalışanların işlerini kaybedeceği endişesini beraberinde getirdi.

Mısır'da gazetelerin dijitalleştirilmesi girişimi, System.String[]

Mısır'ın devlete ait ulusal gazetelerin yeniden yapılandırılması ve zararlarının önüne geçilmesi kapsamında "dijitalleştirilme" girişimi, kağıt baskıya kısıtlama getireceği ve bazı çalışanların işlerini kaybedeceği endişesini beraberinde getirdi.

Ulusal Basın Kurumuna göre, Mısır'daki ulusal basın kurumlarının borcu yaklaşık 1,2 milyar dolar. Basın kuruluşlarının, baskı malzemelerinin fiyat artışını karşılayabilmek için yıl içinde birkaç defa zam yapması, basılı gazete ve dergilerin fiyatlarına yüzde 40'lık bir artış olarak yansıdı.

Kamu Seferberliği ve İstatistikleri Merkezi Ajansına (CAPMAS) göre, 2010'da gazete sayısı 142 iken bu rakam 2016'da 76'ya geriledi. 2010'da 917,9 milyon adet olan yıllık basılı yayın sayısı 2016'da 534,6 milyona düştü. Mısırlı Gazeteciler Sendikasından bir yetkili ise ülke genelinde dağıtılan gazete sayısının günlük 300 bini geçmediğini belirtiyor.

Ülkede onlarca yayını bulunan 8 ulusal gazetede 30 bin kişi çalışıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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