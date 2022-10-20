Mısır'da geleneksel yöntemle cam üfleme sanatı

Mısır'ın Giza kentinde yaşayan Mahmud Reşad firavunlar dönemine dayanan geleneksel yöntemle cam üfleme sanatını icra ediyor.

Topladığı cam parçalarını kırarak basit cam atölyesindeki fırında 1300 derece sıcaklıkta eriten Mahmud, daha sonra demir bir silindir yardımıyla üfleyerek rengarenk çok farklı şekil ve boyutlarda ürünler ortaya koyuyor.

Cam işlemede firavunlar döneminin önemine de vurgu yapan Mahmud Reşad, "Cam işinde iki yöntem vardır. Birinci yöntemde kum alınır içine bazı kimyasal maddeler katılır ve cam üretilir. Bu bir yoldur. İkinci yöntem ise, bizim de çalıştığımız usul olan, her çeşit cam toplarız, bir saat kadar fırında eritiriz sonra işleriz." diye konuştu.

Mahmud Reşad, ürünlerininin yüzde 70'inin Almanya Fransa ve Hollanda'ya gönderildiğini belirtiyor.