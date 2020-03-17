Mısır'da gemi turuna katılan Japonlarda korona virüsü tespit edildi - Son Dakika
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Mısır'da gemi turuna katılan Japonlarda korona virüsü tespit edildi

6 saat önce

Mısır'daki Nil Nehri'nde bir cruise gemisi turuna katılan Japon vatandaşları ve temas kurdukları kişiler arasında 26 yeni korona virüsü vakası tespit edildiği açıklandı.

Mısır'da gemi turuna katılan Japonlarda korona virüsü tespit edildi, System.String[]

Mısır'daki Nil Nehri'nde bir cruise gemisi turuna katılan Japon vatandaşları ve temas kurdukları kişiler arasında 26 yeni korona virüsü vakası tespit edildiği açıklandı.

Daha önce korona virüsü riski nedeniyle karantinaya alınan Diamond Princess adlı yolcu gemisi ile gündeme gelen Japonya'da, bu kez farklı bir cruise gemisinden vakalar tespit edildi. Mısır'daki Nil Nehri'nde yapılan bir gemi turundan dönen 26 Japon vatandaşı ve temas ettikleri kişilerde korona virüsüne rastlandığı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı, vakaların 5-15 Mart tarihleri arasında doğrulandığını kaydederken, pozitif sonuç veren 26 kişilik grubun Nil Nehri'ndeki turun katılımcıları, onların aile üyeleri ve şahıslarla temas eden kişilerden oluştuğu belirtildi. Virüse yakalandığı anlaşılan tur katılımcılarının arasında Kanagawa eyaletinden 70'li yaşlarında bir hemşire ve Fukushima Eyaleti'nden 70'li yaşlarında bir üniversite çalışanının olduğu öğrenildi.

JAPONYA UYARI YAPMIŞTI

Japonya Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz cuma yayınladığı uyarıda, Korona Virüsü riskine dikkat çekerek vatandaşlarına gemi turlarına katılma kararlarını yeniden gözden geçirme çağrısı yapmıştı. Bakanlık, söz konusu turlara katılmayı düşünen vatandaşlarına ülkeye girişte sınır kontrolleri ve karantina uygulamalarına tabi tutulabileceklerini hatırlatmıştı.

(Burak Ersoy/İHA)

Nil Nehri, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:50 Kaynak: İHA
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