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Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanları kefaletle serbest bırakıldı
32 dakika önce
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 1 Türk vatandaşı 4 çalışan serbest bırakıldı
Mısır'ın başkenti Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 1 Türk vatandaşı 4 çalışan serbest bırakıldı.
İsminin açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir adalet yetkilisi, dört çalışanın da 630 dolar değerindeki kefalet karşılığında şartlı tahliye edildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:58
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