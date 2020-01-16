Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanları kefaletle serbest bırakıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 1 Türk vatandaşı 4 çalışan serbest bırakıldı.



İsminin açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir adalet yetkilisi, dört çalışanın da 630 dolar değerindeki kefalet karşılığında şartlı tahliye edildiğini duyurdu.