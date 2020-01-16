Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanları kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanları kefaletle serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya

Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanları kefaletle serbest bırakıldı

32 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 1 Türk vatandaşı 4 çalışan serbest bırakıldı

Mısır'da gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanları kefaletle serbest bırakıldı, System.String[]

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 1 Türk vatandaşı 4 çalışan serbest bırakıldı.


İsminin açıklanmasını istemeyen Mısırlı bir adalet yetkilisi, dört çalışanın da 630 dolar değerindeki kefalet karşılığında şartlı tahliye edildiğini duyurdu.

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Anadolu Ajansı, Kahire, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:58 
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