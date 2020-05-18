Mısır'da gözaltına alınan "Meda Misr" haber portalı genel yayın yönetmeni serbest bırakıldı

Mısır'da savcılık, bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan muhalif haber portalı "Meda Misr" genel yayın yönetmeni Lina Ataallah'ı serbest bıraktı.

Mısır'da savcılık, bugün öğle saatlerinde gözaltına alınan muhalif haber portalı "Meda Misr" genel yayın yönetmeni Lina Ataallah'ı serbest bıraktı. Meda Misr'ın haberine göre, Mısır polisi Mina Ataallah'ı cezaevindeki Mısırlı liberal aktivist Ala Abdulfettah'ın annesi Leyla Yusuf ile, Tora Hapishanesi'nin önünde röportaj yaparken öğle saatlerinde gözaltına aldı. Savcılık soruşturmanın ardından 2 bin cuneyh (Yaklaşık 875 TL) kefaletle Ataallah'ı serbest bırakma kararı verdi. Mısır güvenlik güçleri Kasım 2019'da Meda Misr'ın ofisini basarak Lina Ataallah ve diğer 2 gazeteciyi gözaltına almış, bir süre sonra serbest bırakmıştı. Ala Abdulfettah kimdir? Mısırlı liberal aktivist Ala Abdulfettah 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından Mısır Şura Meclisi önünde, yeni anayasayı protesto etmek için gösteri yapmak suçlamasıyla 28 Kasım 2013'te gözaltına alınmıştı. Mısır Mahkemesinin 23 Kasım 2015'te hakkında 5 yıl hapis cezası verdiği Abdulfettah, halen Tora Hapishanesi'nde tutuluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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