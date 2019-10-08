Son Dakika Haberleri: Mısır'da gözaltındaki 200 gösterici hakkında tahliye kararı
Son Dakika Güncel Mısır'da gözaltındaki 200 gösterici hakkında tahliye kararı

Mısır'da gözaltındaki 200 gösterici hakkında tahliye kararı

24 dakika önce

Mısır'da geçen ay Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 200 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.

Mısır'da gözaltındaki 200 gösterici hakkında tahliye kararı, System.String[]

Mısır'da geçen ay Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 200 kişi hakkında tahliye kararı çıktı.

Göstericilerin avukatlarından Mustafa ed-Demiri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Güvenlik Savcılığının 1338/2019 numaralı soruşturmada 200 göstericinin mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakılmasına karar verdiğini aktardı.

Demiri, haklarında tahliye kararı çıkan 200 kişinin adını da yayımladı.

Gözaltına alınanların davalarını takip eden eski cumhurbaşkanı adaylarından avukat Halid Ali de Demiri'nin paylaştığı bilgiyi doğruladı.

Devlet Güvenlik Savcılığı ve diğer Mısır makamlarından ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- Ne olmuştu?

İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali, sosyal medya üzerinden eylül başından itibaren yayımlamaya başladığı videolarda yönetimi yolsuzlukla suçlamış ve iddiaları kısa sürede Mısır kamuoyunda karşılık bulmuştu.

Takipçi sayısı hızla artan Ali, 16 Eylül'de sosyal medya üzerinden başlattığı "Sisi bu kadar yeter" etiketiyle halkı eyleme çağırmıştı.

Ali'nin çağrısı üzerine 20 Eylül Cuma akşamı harekete geçen eylemci gruplar, 2013'ten sonra ilk kez Tahrir Meydanı'na çıkmıştı. Gösterilere müdahale eden polis, yaklaşık bin protestocuyu gözaltına almıştı.

Cumhurbaşkanı, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:06 Kaynak: AA
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