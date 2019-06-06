Son Dakika Haberleri: Mısır'da güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Mısır'da güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı

1 saat önce

Mısır, dün Kuzey Sina vilayetindeki güvenlik noktasına saldıranlardan 14'ünün öldürüldüğünü duyurdu.

Mısır'da güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı, System.String[]
Mısır, dün Kuzey Sina vilayetindeki güvenlik noktasına saldıranlardan 14'ünün öldürüldüğünü duyurdu.
Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ariş kentinin güneyindeki güvenlik noktasını hedef alan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin El-Mesaid bölgesinde terk edilmiş bir evde saklandığının tespit edildiği, güvenlik güçlerinin eve düzenlediği baskın sırasında çıkan çatışmada 14'ünün öldürüldüğü belirtildi.
Mısır devlet televizyonunun dün verdiği haberde, teröristlerin, Ariş kentinin güneyindeki bir güvenlik noktasını hedef aldığı, saldırı sonrası çıkan çatışmada, aralarında subayların da bulunduğu 8 polisin öldüğü, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edilmişti.
Saldırının sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve Ariş kentleri, zaman zaman silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.
Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.
Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi birtakım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:24 Kaynak: AA
Sina, Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 4 yaralı Hindistan'da leoparın saldırısına uğrayan 9 aylık bebek feci şekilde hayatını kaybetti İki erkek tarafından cinsel istismara uğrayan kız çocuğu hayatına son verdi! Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi! 2 asker yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 07:26:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]