Mısır'da güvenlik noktasına saldırı
1 saat önce
– Mısır'da güvenlik noktasına yapılan saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
– Mısır
'da güvenlik noktasına yapılan saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Çıkan çatışmada 5 saldırganın öldürüldüğü duyuruldu.
Olay, El Ariş kentinde meydana geldi. Yerel medya, El Ariş kentinde bulunan güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Çıkan çatışmada 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın ise öldürüldüğü belirtildi.
Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair herhangi bir açıklama ise yapıldı.
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