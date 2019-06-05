Son Dakika Haberleri: Mısır'da güvenlik noktasına saldırı
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Mısır'da güvenlik noktasına saldırı

1 saat önce

– Mısır'da güvenlik noktasına yapılan saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Mısır'da güvenlik noktasına saldırı, System.String[]
Mısır'da güvenlik noktasına yapılan saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Çıkan çatışmada 5 saldırganın öldürüldüğü duyuruldu.
Olay, El Ariş kentinde meydana geldi. Yerel medya, El Ariş kentinde bulunan güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Çıkan çatışmada 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 5 saldırganın ise öldürüldüğü belirtildi.
Saldırganların hangi örgüte mensup olduğuna dair herhangi bir açıklama ise yapıldı.


- Mısır
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
Mısır, Dünya
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