Son Dakika Haberleri: Mısır'da güvenlik noktasına saldırı: 7 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Mısır'da güvenlik noktasına saldırı: 7 ölü

8 dakika önce

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Ariş kentinde bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda biri subay 7 polis hayatını kaybetti.

Mısır'da güvenlik noktasına saldırı: 7 ölü, System.String[]
Mısır'ın kuzeydoğusundaki Ariş kentinde bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda biri subay 7 polis hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terörist unsurların Ariş'in güneybatısında emniyet güçlerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırının püskürtüldüğü ifade edilen açıklamada, emniyet güçlerinden biri subay 7 kişinin yaşamını yitirdiği, terörist unsurlardan ise 4'ünün etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve Ariş kentleri, zaman zaman silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi birtakım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:19 Kaynak: AA
subay, saldırı, ariş, mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan İran'a gözdağı: Ezici bir güçle karşılık vereceğiz Kamerun, Afrika Kupası'na galibiyetle başladı Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:27:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da güvenlik noktasına saldırı: 7 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]