Son Dakika Haberleri: Mısır'da güvenlik noktasına silahlı saldırı
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Mısır'da güvenlik noktasına silahlı saldırı

11 dakika önce

Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki bir güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 8 polis hayatını kaybetti.

Mısır'da güvenlik noktasına silahlı saldırı, System.String[]
Mısır'ın Kuzey Sina vilayetindeki bir güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırının ardından çıkan çatışmada 8 polis hayatını kaybetti.
Mısır devlet televizyonunun haberine göre, teröristler, Ariş kentinin güneyindeki bir güvenlik noktasını hedef aldı. Saldırı sonrası çıkan çatışmada, aralarında subayların da bulunduğu 8 polis öldü, 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve Ariş kentleri, zaman zaman silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.
Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.
Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bir takım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:24 Kaynak: AA
Sina, Polis, Mısır, Güncel
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