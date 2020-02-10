Mısır'da güvenlik noktasına silahlı saldırı - Son Dakika

Mısır ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırı sonrası çıkan çatışmada askerlerden ölen ve yaralananlar olduğunu duyurdu.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, silahlı bir grubun Kuzey Sina'da bir güvenlik noktasına saldırı düzenlediğini belirtti.

Rifai, güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2'si subay 7 askere ilişkin bilgi paylaştı ancak 7 askerden kaçının öldüğü, kaçının yaralandığına ilişkin bilgi vermedi. Rifai, çatışmada saldırganlardan 10'unun öldürüldüğünü ifade etti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Sina ilinde bulunan Refah ve Ariş kentleri, zaman zaman silahlı grupların saldırılarına sahne oluyor.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.