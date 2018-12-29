Mısır'da Güvenlik Operasyonlarında 40 Militan Öldürüldü
33 dakika önce
Mısır'ın başkenti Kahire'de turistlerin bulunduğu bir otobüse düzenlenen saldırının ardından Mısır güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 40 militan öldürüldü.
Mısır
'ın başkenti Kahire
'de turistlerin bulunduğu bir otobüse düzenlenen saldırının ardından Mısır güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 40 militan öldürüldü.
Mısır'ın başkenti Kahire'de turistik Gize Piramitleri bölgesinde turistlerin hedef alındığı saldırıda 3'ü Vietnamlı turist biri de Mısırlı tur rehberi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırının ardından ülke çapında eş zamanlı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, 40 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Güvenlik güçleri, militanların hükümet, turizm tesisleri, polis ve güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında dün Gize Piramitleri'nin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 11 turist de yaralanmıştı. - KAHİRE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:38 Kaynak: İHA
Mısır'da Turistleri Taşıyan Otobüse Bombalı Saldırı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var
Kayıp İhbarı Yaptığı Annesini Öldürüp Bahçeye Gömmüş
Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü