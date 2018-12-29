Son Dakika Haberleri: Mısır'da Güvenlik Operasyonlarında 40 Militan Öldürüldü

Mısır'da Güvenlik Operasyonlarında 40 Militan Öldürüldü

33 dakika önce

Mısır'ın başkenti Kahire'de turistlerin bulunduğu bir otobüse düzenlenen saldırının ardından Mısır güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 40 militan öldürüldü.

Mısır'da Güvenlik Operasyonlarında 40 Militan Öldürüldü, System.String[]
Mısır'ın başkenti Kahire'de turistlerin bulunduğu bir otobüse düzenlenen saldırının ardından Mısır güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 40 militan öldürüldü.

Mısır'ın başkenti Kahire'de turistik Gize Piramitleri bölgesinde turistlerin hedef alındığı saldırıda 3'ü Vietnamlı turist biri de Mısırlı tur rehberi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Saldırının ardından ülke çapında eş zamanlı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, 40 militanın öldürüldüğünü açıkladı. Güvenlik güçleri, militanların hükümet, turizm tesisleri, polis ve güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısında dün Gize Piramitleri'nin bulunduğu bölgede, Vietnamlıları taşıyan bir otobüsünün geçişi sırasında yola yerleştirilen patlayıcının patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 11 turist de yaralanmıştı. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:38 Kaynak: İHA

Kahire, Mısır, 3. Sayfa
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