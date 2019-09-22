Son Dakika Haberleri: Mısır'da Hasm Hareketi'ne mensup 1 kişi öldürüldü
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Mısır'da Hasm Hareketi'ne mensup 1 kişi öldürüldü

1 saat önce

Mısır'da terör örgütü olarak nitelendirilen Hasm Hareketi mensuplarından birinin düzenlenen operasyonda öldürüldüğü belirtildi.

Mısır'da Hasm Hareketi'ne mensup 1 kişi öldürüldü, System.String[]

Mısır'da terör örgütü olarak nitelendirilen Hasm Hareketi mensuplarından birinin düzenlenen operasyonda öldürüldüğü belirtildi.

Ahbar el-Yevm Gazetesi'nin haberine göre, güvenlik güçleri, başkent Kahire'nin doğusunda yer alan Matariyye bölgesindeki bir hücre evine baskın düzenledi. Baskında Hasm Hareketi mensuplarından Amr Muhammed Mahmud öldürüldü.

Hücre evinde silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Mısır yönetimi, Hasm Hareketi'ni "Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) silahlı kanadı" olarak tanımlıyor.

İhvan yöneticileri, 2016'da ortaya çıkan ve bazı yetkililer ile güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenleyen hareketin, "kendileri ile kesinlikle ilgisi bulunmadığını" vurguluyor.

Bu tür operasyonları bağımsız insan hakları savunucuları "tasfiye" olarak nitelendirirken, Kahire yönetimi ise "terörle mücadele" kapsamında değerlendiriyor.

Kahire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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