Son Dakika Haberleri: Mısır'da İdam Edilen Gençler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Mısır'da İdam Edilen Gençler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

17 dakika önce

Mısır'da idam edilen darbe karşıtı 9 kişi için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da İdam Edilen Gençler İçin Gıyabi Cenaze Namazı, System.String[]
Mısır'da idam edilen darbe karşıtı 9 kişi için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından Merkez Camisi bahçesinde bir araya gelen Yalova İHH üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamalarda bulunan Genç İHH'nın Yalova Üniversitesindeki sorumlusu Mustafa Dündar, Mısır'da gerçekleştirildiği iddia edilen hukuki sürecin, son idam kararlarıyla net bir şekilde adaletin, hakkın ve hukukun ayaklar altına alındığı katliamlara dönüştüğünü söyledi.

Hakkında idam kararı verilen 9 gencin uydurma suçlamalarla darağacına götürülerek şehit edildiğini belirten Dündar, "Yoğun işkenceye maruz bırakılarak, tehdit altında ifadeleri alınan ve her türlü hukuk ilkesi yok sayılarak yargılanan İhvan üyesi gençlerin idam edilmesi Mısır'ın makus tarihine bir kara leke olarak eklenmiştir." dedi.

Sloganlar eşliğinde basın açıklamasının tamamlanmasının ardından, idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:25 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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