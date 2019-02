Mısır'da İdam Edilenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) MEMUR Sen Adıyaman İl Temsilciliği üyeleri tarafından Mısır'da idam edilen 9 kişi için gıyabi cenaze namazı kılınarak protesto edildi.

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) MEMUR Sen Adıyaman İl Temsilciliği üyeleri tarafından Mısır'da idam edilen 9 kişi için gıyabi cenaze namazı kılınarak protesto edildi.



Memur Sen Adıyaman üyeleri öğlen namazı çıkışında Demokrasi Parkı'nda toplanarak ellerinde pankartlarla Mısır'da idamların durdurulmasını protesto etti. İdam edilen 9 kişi için İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından gıyabi cenaze namazı kılındı. Toplanan kalabalık adına açıklamada bulunan Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Ali Deniz, Darbeci Sisi hükümeti bugüne kadar göstermelik yargılamalarla idama mahkum ettiği 165 masum kardeşimizi idam etti. Mısır zindanlarında her an idam edilmeyi bekleyen 600 kişi var. Üstelik ağır işkenceler eşliğinde ve de çelik kafesler içinde savunma hakkı verilmeksizin yapılan yargılamalar devam ediyor ve kurulan yargı tiyatrosunda yeni idam kararları veriliyor. Cunta yargısı daha geçen Eylül ayında aralarında Muhammed Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişiyi daha idama mahküm etti. İdam kararlarını tüm dünyanın gözleri önünde sessiz sedasız uygulayan Sisi cuntası bu kadar ölümlere rağmen kana doymuyor. Geçtiğimiz günlerde de 9 genç, cunta tarafından haksız yere idam edildi. Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor dedi.



Kalabalık yapılan konuşmanın ardından bir süre slogan atarak olyasız dağıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Erdoğan, Usta İsmin Cenaze Törenine Katıldı: Bize Sonbahar Hüznü Yaşatıyor

Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi

Üvey Kızına İşkence Edip Ayaklarını Öptüren Üvey Baba, Tutuklandı

Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak