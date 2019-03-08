Son Dakika Haberleri: Mısır'da İdam Edilenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Mısır'da İdam Edilenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

30 dakika önce

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu öncülüğünde, Mısır'da idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır'da İdam Edilenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı, System.String[]
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu öncülüğünde, Mısır'da idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazının ardından Hunat Camisi bahçesinde bir araya gelen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Mısır'da idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı Hişam Berekat'ın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Mısır'da 9 genç idam edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Kayseri, Mısır, Güncel
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