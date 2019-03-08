Mısır'da İdam Edilenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı
30 dakika önce
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu öncülüğünde, Mısır'da idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kayseri
Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu öncülüğünde, Mısır
'da idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cuma namazının ardından Hunat Camisi bahçesinde bir araya gelen Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Mısır'da idam edilen 9 genç için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.
Bombalı saldırıda hayatını kaybeden Başsavcı
Hişam Berekat'ın ölümüne sebep olduğu iddiasıyla Mısır'da 9 genç idam edilmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:03 Kaynak: AA
Polisten Dolandırıcıları Şaşkına Çeviren Cevap: Buyurun Cenaze Namazına
Kayseri'de Üretilen Klimalı Tabutlar 4 Bin TL'ye Satılıyor
Cenaze Ortada Kaldı, Gerilim Yükseldi
Ordu'da Bir Garip Olay! Vatandaşlar, Cenazeyi Geri Çıkartmak Kaydıyla Defnedebildi