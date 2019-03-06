Son Dakika Haberleri: Mısır'da İdam Edilenler İçin Kısa Film

Mısır'da İdam Edilenler İçin Kısa Film

7 dakika önce

Anadolu Öğrenci Birliği, Mısır'da idam edilen 9 gencin hatırasını yaşatmak ve idamları protesto etmek amacıyla bir kısa film çekti.

Mısır'da İdam Edilenler İçin Kısa Film, System.String[]
Anadolu Öğrenci Birliği, Mısır'da idam edilen 9 gencin hatırasını yaşatmak ve idamları protesto etmek amacıyla bir kısa film çekti.

Genç öğrencilerin çekip oynadığı film, sosyal mecralarda yayımlandı. Darbeci Sisi yönetimi tarafından idam edilen 9 gencin hatırasını yaşatmak, Mısır'daki zulümlere dikkat çekmek ve dünyanın sessizliğini protesto etmek amacıyla çekilen film 1 dakika 20 saniye sürüyor. Filmde idam sehpası önünde bulunan kefen giymiş 10 genç, 10 dilde "Bedenler Ölür Fikirler Ölmez" diyor. Mısır'da idam edilen 10 gencin ismi ve resimleri de filmde yer aldı.

Film sosyal medyada yoğun ilgi gördü. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:25 Kaynak: İHA

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