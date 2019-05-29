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Mısır'da iftar sofralarının vazgeçilmez sıcak ekmeği: Rağıf

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kahire'nin Bulak bölgesindeki bir fırında Rağıf ekmeğinin yapılışı Hazırlanan ekmek hamurlarının hareket halindeki bantlara konulması ve pişirilmesi Pişen ekmeklerin çıkarılması Kahire'nin Bulak bölgesindeki bir fırında çalışan Seyyid Mergani ile röportaj Ekmek sırasında...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kahire'nin Bulak bölgesindeki bir fırında Rağıf ekmeğinin yapılışı
Hazırlanan ekmek hamurlarının hareket halindeki bantlara konulması ve pişirilmesi
Pişen ekmeklerin çıkarılması
Kahire'nin Bulak bölgesindeki bir fırında çalışan Seyyid Mergani ile röportaj
Ekmek sırasında bekleyen Mısırlılar Mısır'da en çok tercih edilen ekmek türü "rağıf" ramazan sofralarından da eksik olmuyor.
Yuvarlak ve yassı şekilde pişirilen kepekli "rağıf" ekmeği devlet tarafından desteklendiği için çok ucuz fiyata satılıyor. Mısırlılar normal günlerde rağıf alabilmek için sabah erkenden fırınlara koşuyor.
Ancak ramazan ayında durum değişiyor. Sıcak ekmekle iftar yapmak isteyenler daha çok akşam saatlerinde fırınlara akın ediyor ve iftardan önceki birkaç saatte fırınların önleri oldukça kalabalık oluyor.
Rağıf ateş çemberinden geçerken pişiyor
AA muhabirine konuşan Kahire'nin Bulak bölgesindeki bir fırında çalışan Seyyid Mergani (27), ramazanda iftar öncesi ihtiyaca cevap verebilmek için daha çok çalıştıklarını söyledi.
Rağıfın nasıl pişirildiğini anlatan Mergani, akşamdan hamuru hazırlayıp mayalamaya bıraktıklarını, sabah erken saatlerden itibaren hamurun hazır hale geldiğini dile getirdi.
Bölünüp tartılıp pişirilmeye hazır hale getirilen hamurun hareket halindeki bantlara konulduğunu aktaran Mergani, ekmeklerin bant hareket halindeyken fırının ateş yanan bölümünden geçerken piştiğini, fırının içinde bekletilmediğini ifade etti.
Mısır'da iftar sofralarının vazgeçilmez sıcak ekmeği: Rağıf
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:08 Kaynak: AA
Sabah, Mısır, Kahire, Güncel
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