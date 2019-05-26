Son Dakika Haberleri: Mısır'da İhvan yöneticisi, kaldığı cezaevinde "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybetti

Mısır'da İhvan yöneticisi, kaldığı cezaevinde "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybetti

5 saat önce

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Assar (70), kaldığı cezaevinde "tıbbi ihmal" nedeniyle öldü.

Mısır'da İhvan yöneticisi, kaldığı cezaevinde
Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Assar (70), kaldığı cezaevinde "tıbbi ihmal" nedeniyle öldü.
İhvan kaynaklarından alınan bilgiye göre, İskenderiye'deki Burcu'l Arab cezaevinde tutulan ve sağlık problemleri olan Assar yaşamını yitirdi.
İhvan'a yakınlığıyla bilinen ve ülke dışında yayın yapan Vatan televizyonunun son dakika verdiği haberde, "Assar'ın, Burcu'l Arab cezaevinde tıbbi ihmal nedeniyle şehit olduğu" belirtildi.
Mısır'da yasaklı olan, İhvan'ın siyasi kolu Hürriyet ve Adalet Partisinin internet sitesinde de "Müslüman Kardeşler Teşkilatı Şura Konseyi üyesi Assar, Burcu'l Arab cezaevinde kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle şehit oldu." ifadesine yer verildi.
İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Assar, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle devrilmesinin aylar sonra Kasım 2013'te gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:03 Kaynak: AA
Müslüman Kardeşler, Mısır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da Sığır Eti Taşıyan Müslümanlar Ölümüne Dövüldü Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'yı Şoka Sokan İstek Taksici, Sıra Nedeniyle Tartıştığı Meslektaşını Başından Vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:44:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'da İhvan yöneticisi, kaldığı cezaevinde "tıbbi ihmal" nedeniyle hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]