Son Dakika Haberleri: Mısır'da İki İdam Mahkumunun Cezası Müebbet Hapse Çevrildi

Mısır'da İki İdam Mahkumunun Cezası Müebbet Hapse Çevrildi

1 saat önce

KAHİRE (AA) – Mısır Yüksek Askeri Mahkemesi, haklarında nihai idam kararı verilmiş iki mahkumun cezasını müebbet hapse (25 yıl) çevirdi.

Mısır'da İki İdam Mahkumunun Cezası Müebbet Hapse Çevrildi, System.String[]
KAHİRE (AA) – Mısır Yüksek Askeri Mahkemesi, haklarında nihai idam kararı verilmiş iki mahkumun cezasını müebbet hapse (25 yıl) çevirdi.

Sanık avukatları, yaptıkları basın açıklamasında, Kahire Üniversitesi Öğrenci Birliği'nin eski başkanı Ahmed el-Gazali ve Abdulbasır Abdurrauf hakkındaki nihai idam cezalarının Yüksek Askeri Mahkeme tarafından müebbet hapse çevrildiğini duyurdu.

Mısır askeri yargısına göre, sanık avukatlarının cezayı hafifletecek yeni deliller sunmaları durumunda nihai kararlar değiştirilebiliyor.

Askeri mahkeme, "yasa dışı örgüt kurmak, ruhsatsız silah taşımak, askeri kurumların fotoğrafını çekmek ve askeri yetkililere karşı saldırı planlamak" gibi suçlamalarla yargılanan iki sanık hakkında Mayıs 2016'da idam cezası vermişti.

Yüksek mahkemenin son kararının ardından Mısır'da haklarında nihai idam kararı bulunan ve infazı bekleyen sanık sayısı 50'den 48'e düştü.

Mısır'da Abdulfettah es- Sisi'nin 2014'te Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasının ardından 92 hakkında nihai idam kararı verilmiş, bunlardan 42'sinin cezası infaz edilmişti.

Bu infazlardan 15'i son iki haftada gerçekleşmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:10 Kaynak: AA

Mısır, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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