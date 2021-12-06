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Mısır'da iki katlı bina çöktü: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

Mısır'da iki katlı bina çöktü: 3 ölü, 9 yaralı

06.12.2021 15:30
Mısır'da iki katlı bina çöktü: 3 ölü, 9 yaralı

Mısır'ın Beni Suveyf kentinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Mısır'ın Beni Suveyf kentinde iki katlı bir binanın çökmesi sonucu 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, 9 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, Beni Suveyf'in güneyindeki Ahnasya bölgesinde iki katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Enkaz altında kalan 8, 11 ve 12 yaşlarındaki 3 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri gönderilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin gerekli tutanakların tutulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı kaydedildi.

Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır'da iki katlı bina çöktü: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika


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