Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı - Son Dakika

Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı

26.03.2021 18:21
Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı, System.String[]

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.

Mısır'ın güneyindeki Suhac kentinde meydana gelen tren kazasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suhac kentinin Tahta ilçesinde iki yolcu treninin çarpıştığı belirtildi.

Kazada 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 108 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayın hemen ardından ölü ve yaralıların Suhac kentindeki devlet hastanelerine nakledilmesi için bölgeye 74 ambulansın gönderildiği aktarıldı.

Mısır Demiryolu İdaresi'nden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce trenlerden birinin bazı vagonlardaki acil durum freninin çekilmesi sonucu durduğu ve diğer trenin bu sırada çarptığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihmal, yolsuzluk veya suistimalle kazaya neden olan herkesi istisnasız ve ertelemeksizin cezalandırma vaadinde bulundu.

Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir makinistlerin ihtiyaten göz altına alınması emri vererek acilen bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre ise, Başbakan Mustafa Medbuli ile Ulaştırma, Eğitim, Yerel Kalkınma ve Sosyal Dayanışma Bakanları da Suhac kentine hareket etti.

Mısır Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, kazada 32 kişinin öldüğünü 66 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Mısır'da son olarak 9 Aralık 2020'de tren kazası meydana gelmiş ve olayda 22 kişi yaralanmıştı.

Mısır, 112, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı - Son Dakika


Son Dakika

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara özel konuşma: İçinizden birisiyim Deniz maviden kahverengine döndü, görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı Deniz maviden kahverengine döndü, görüntünün nedeni organik kirlilik çıktı Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi Ve Emre Belözoğlu eşofmanları giydi Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Fenomen Bahar Candan'ı Uludağ tatilinde erkek arkadaşının darbettiği ortaya çıktı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu
Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli karar: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarılacak Yerli Aşı Değerlendirme Toplantısı'nda önemli karar: Klinik merkez sayısı 20'ye çıkarılacak         
19:18
HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti HDP eski milletvekili Kadri Yıldırım hayatını kaybetti         
19:07
MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi MHP Başkanlık Divanı'na 5 yeni isim girdi         
18:21
Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi         
18:03
Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Tır sürücüsü randevulaştığı iki kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü         
16:56
Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş Cani adam, 15 yıl birlikte yaşadığı kadını miras nedeniyle öldürmüş         
15:23
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor Amerika'dan getirttiği mavi yumurtalar hayatını değiştirdi! Ayda bin adet üretip tanesini 10 dolardan satıyor         
13:14
Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti         
13:00
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor Otomasyon şirketini kapatıp bahçe kuran girişimci avokado fidanı yetiştiriyor         
11:25
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi         
00:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2021 19:38:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır'da iki tren çarpıştı: 32 ölü, 108 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei